Белорус и еще 16 человек попались на мошенничестве с жильем и кредитными картами в Италии

Белорус арестован за мошенничество с жильем и кредитными картами в Италии.

Источник: Комсомольская правда

В Италии гражданина Беларуси арестовали за мошенничество с жильем и кредитным картами, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Финансовую гвардию Италии.

Так, белорус оказался вовлечен в масштабное интернет-мошенничество. Всего задержаны 17 человек, в том числе итальянцы и поляки, которых обвиняют в преступном сговоре, мошенничестве, фиктивной аренде жилья, использовании клонированных кредитных карт.

— Преступный синдикат действовал в городах Анцио и Неттуно, которые располагаются в области Лацио, — рассказали итальянские правоохранители.

Установлено, что с 2022 по 2025 год преступники совершили более 1600 мошеннических действий против граждан Италии и других стран на общую сумму около 575 тысяч евро.

Мошенники клонировали чужие кредитные карты, а затем через POS-терминалы проводили фиктивные платежи. Ими использовали 43 таких терминала, зарегистрированных на 29 несуществующих туристических объектов. В соцсетях аферисты публиковали фиктивные объявления о сдаче в аренду домов и квартир и получали деньги за бронь.

Деньги мошенники потом отмывали через сеть из 15 подставных лиц и 38 банковских счетов. Полученные наличные фигуранты потом тратили на покупку автомобилей, ювелирных изделий и предметов роскоши, в том числе за границей.

Сейчас ведется предварительное расследование.

