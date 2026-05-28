30 детсадов, 12 школ и 5 поликлиник планируется построить в Нижегородской области по КРТ

30 детсадов, 12 школ и 5 поликлиник планируется построить в Нижегородской области в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин 28 мая, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Заксобрания.
«Задача правительства Нижегородской области — создавать условия для привлечения и удержания своих кадров, делать регион привлекательным для жизни и работы, — отметил Глеб Никитин. — Важным вопросом является обеспеченность комфортным жильём. В Нижегородской области за 2025 год введено 1,8 млн “квадратов” жилья. Основной объем строительства переходит под проекты КРТ».
К настоящему моменту в регионе заключено 27 договоров о КРТ, предусматривающих строительство 3 млн кв. м жилья с инфраструктурой. В разной стадии проработки и реализации находится почти 100 площадок КРТ с градостроительным потенциалом более 18 млн кв.м.
