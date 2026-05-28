Помолись! Что нельзя делать на Троицкую родительскую субботу 30 мая 2026

В народном сознании за Троицкой субботой закрепилось название «Пасха усопших». Смысл его глубок: церковь напоминает, что история человечества делится на эпохи «до» и «после» пришествия Христа. Ветхий Завет завершается, рождается Церковь Новозаветная. Наши предки, жившие до этого великого события, также ожидали спасения. Поэтому в эту субботу мы молимся за весь род человеческий: за родителей, за тех, кто погиб на войнах, пропал без вести, за некрещёных и даже за тех, кого по каким-то причинам не отпевали.