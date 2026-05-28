Российские синхронистки завоевали три золота на Российско-Китайских молодёжных летних играх в Калининграде

«Мы эту программу начались исполнять только в начале года и к Российско-Китайским молодёжным летним играм специально ее переделали, почти наполовину. По задумке, можно сказать, мы изображали такую вариацию семейки Адамс. Три недели работали, и рады, что все получилось, тем более что у нас были очень сильные соперницы. Понравился ваш бассейн: он очень светлый и идеально подходит для нашего вида спорта. Вообще организация Игр, на наш взгляд, стоит на одном уровне с этапами Кубка Мира», — оценили результат девушки.