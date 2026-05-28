Российские синхронистки завоевали три золота на Российско-Китайских молодёжных летних играх в Калининграде

В Калининградской области продолжается главное спортивное событие года — X Российско-Китайские молодёжные летние игры. Во второй соревновательный день участники разыграли несколько комплектов медалей. Центральной площадкой соревнований вновь стал Дворец спорта «Автотор-Арена».
В среду борьбу за медали начали синхронистки. Им был предоставлен 50-метровый бассейн олимпийского класса, сертифицированный по стандартам FINA. Как отметили организаторы, качество воды благодаря многоуровневой системе очистки ультрафиолетом соответствует питьевому.
Соперничество России и Китая в синхронном плавании в последние годы приобрело принципиальный характер, поэтому обе страны выставили максимально боевые составы. Тренеры рассматривали выступление в Калининграде как этап подготовки и проверку сил перед предстоящими первенствами Европы и мира.
Российская юниорская сборная завоевала золотые медали во всех трёх дисциплинах — дуэтах, смешанных дуэтах и групповых соревнованиях.
Дуэт Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова рассказали, что программа была значительно переделана к Играм (почти наполовину). Спортсменки оценили уровень организации соревнований, сравнив его с этапами Кубка мира, и отметили качество калининградского бассейна.
«Мы эту программу начались исполнять только в начале года и к Российско-Китайским молодёжным летним играм специально ее переделали, почти наполовину. По задумке, можно сказать, мы изображали такую вариацию семейки Адамс. Три недели работали, и рады, что все получилось, тем более что у нас были очень сильные соперницы. Понравился ваш бассейн: он очень светлый и идеально подходит для нашего вида спорта. Вообще организация Игр, на наш взгляд, стоит на одном уровне с этапами Кубка Мира», — оценили результат девушки.
Пропустить соревнования не могла министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко. Она назвала выступление сборной достойным и отметила важность возможности проверить силы на фоне основных мировых соперников. Министр также посетила соревнования по художественной гимнастике, где трибуны были заполнены до отказа.
«Было красиво, мне всё понравилось! Конечно, международные турниры — это всегда волнительно, но, мне кажется, синхронистки привыкли на каждый старт выходить с полной отдачей, даже на показательные выступления. Здесь же есть возможность проверить свои силы с одними из основных соперников на мировой арене», — отметила Ищенко.
Кроме того, на «Автотор-Арену» приехал и олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурад Магомедов, который ранее приезжал в Калининград на фестиваль единоборств «Кубок Балтики — 2026». Он поблагодарил организаторов и основателя «Автотор» Владимира Щербакова за создание условий для спорта.
«Для меня каждый приезд в Калининград — это праздник. Мне нравится город и люди — добрые, улыбчивые и очень любящие спорт. Я всегда получаю массу положительных эмоций. Спасибо организаторам за такой большой спортивный праздник. Отдельная благодарность Владимиру Ивановичу Щербакову, который построил эту арену и продолжает реализовывать социальные проекты. Теперь рядом открыта ещё и тренировочная база с хорошим отелем. Уверен, многие сборные команды теперь будут регулярно приезжать в Калининград. Здесь созданы шикарные условия», — рассказал Хаджимурад Сайгидмагомедович.
Поскольку самбо было впервые включено в программу Игр (наряду с ушу), организаторы провели первые соревнования в показательном формате: на ковре встретились сборная Калининградской области и сборная России. Состоялись семь парных товарищеских поединков, во всех победу одержали члены национальной команды. Каждый участник получил специальный приз от «Автотора».
Самбист Михаил Караханян, победитель «Кубка Балтики»-2026 в своей весовой категории, защищавший цвета Калининградской области, заявил, что даже при счёте 0:7 команда не расстроена. Главным было достойно представить регион и показать максимум возможностей.
В оставшиеся три соревновательных дня к борьбе за медали на «Автотор-Арене» подключатся представители спортивной борьбы, ушу и бокса.
Дворец спорта «Автотор-Арена» был построен и оснащён за счёт собственных средств компании «Автотор». Стоимость проекта превысила 2,7 миллиарда рублей. Арена стала одним из крупнейших спортивных проектов в России. Площадь сооружения превышает 42 тысячи квадратных метров. Здесь расположены 50-метровый бассейн олимпийского класса, полноразмерный крытый футбольный манеж, сертифицированный по стандартам ФИФА, универсальный зал для игровых видов спорта и другие помещения.