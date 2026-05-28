Новая дорога в Солнечном готова почти на 50%

Напомним, новая дорога не только соединит улицы Авиаторов и Соколовскую, но также станет дублером Енисейского тракта. Общая протяженность объекта составит 4,5 км, а число полос будет варьироваться от 4 до 6. На улице Восходной проезжая часть будет ответвлена двумя дублерами, которые также будут идти параллельно основной четырехполосной магистрали.