Вечерняя «дачная» электричка Зеледеево — Красноярск с 1 июня будет ходить по новому расписанию

Для удобства пассажиров с 1 июня вносятся изменения в расписание вечерних маршрутов, осуществляющих перевозки на популярном «дачном» направлении в западной пригородной зоне Красноярска.
Вечерний электропоезд Зеледеево — Красноярск, ранее курсировавший ежедневно, кроме субботы, будет ходить по понедельникам, средам и пятницам:
отправление со ст. Зеледеево в 19:47; прибытие на ст. Красноярск в 21:30.
По вторникам и четвергам назначается электропоезд Зеледеево — Красноярск Северный, соединяющий дачные поселки с остановочными пунктами Советского района города:
отправление со ст. Зеледеево в 19:47; прибытие на станцию Бугач в 21:15, прибытие на ст. Красноярск Северный в 21:37.
По воскресеньям в расписании появится «прямой» маршрут Зеледеево — Злобино. Он будет удобен для жителей правобережья, — не понадобится пересадка на вокзале Красноярск:
отправление со ст. Зеледеево в 19:47; прибытие на ст. Красноярск в 21:30, прибытие на ст. Злобино в 22:06.
Также с 1 июня на маршруты выйдут два дополнительных поезда:
по вторникам и четвергам Красноярск Северный — Красноярск (отправление со ст. Красноярск Северный в 21:59); по воскресеньям Злобино — Красноярск (отправление со ст. Злобино в 22:42).
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров уточнять расписание перед каждой поездкой.
Это можно сделать по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8−800−775−00−00, на сайте «Краспригород», в разделе «Расписание», или в приложении «РЖД Пассажирам».