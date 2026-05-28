Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выпускник Краснодарского авиаучилища Сергей Микаев вышел в открытый космос

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вышли в открытый космос.

Источник: Роскосмос

Внекорабельная деятельность продолжалась шесть часов и шесть минут. Во время работы за пределами Международной космической станции космонавты выполнили задачи по научной программе полета МКС.

На модуле «Звезда» российского сегмента станции они установили научную аппаратуру эксперимента «Солнце — Терагерц». Также экипаж демонтировал кассету космического эксперимента «Экран-М».

Кроме того, космонавты сняли и доставили на станцию контейнер оборудования «Биориск» с модуля «Поиск». Внутри находились образцы микроорганизмов, которые длительное время пребывали в условиях космоса.

Для Сергея Кудь-Сверчкова этот выход в открытый космос стал вторым в карьере, для Сергея Микаева — первым.

Мы писали, выпускник Краснодарского авиаучилища Андрей Федяев отправится на МКС. Специальная комиссия подтвердила его готовность к космическому полету в составе миссии Crew-12.

Узнать больше по теме
МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.
Читать дальше