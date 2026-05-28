Выпускник Краснодарского авиаучилища Сергей Микаев вышел в открытый космос

Внекорабельная деятельность продолжалась шесть часов и шесть минут. Во время работы за пределами Международной космической станции космонавты выполнили задачи по научной программе полета МКС.
На модуле «Звезда» российского сегмента станции они установили научную аппаратуру эксперимента «Солнце — Терагерц». Также экипаж демонтировал кассету космического эксперимента «Экран-М».
Кроме того, космонавты сняли и доставили на станцию контейнер оборудования «Биориск» с модуля «Поиск». Внутри находились образцы микроорганизмов, которые длительное время пребывали в условиях космоса.
Для Сергея Кудь-Сверчкова этот выход в открытый космос стал вторым в карьере, для Сергея Микаева — первым.
