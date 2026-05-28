30 детсадов и 12 школ планируют построить в Нижегородской области в рамках КРТ

На данный момент в Нижегородской области заключено 27 договоров о КРТ. По ним планируется построить три миллиона квадратных метров жилья, обеспеченных современной инфраструктурой. Кроме того, в разных стадиях проработки находятся еще сто площадок КРТ, что в перспективе может обеспечить свыше 18 миллионов квадратных метров нового жилья.