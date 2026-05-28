В Красноярске частично закрыли сквер «Зеленый берег» из-за провалов грунта — для жителей теперь недоступны детская и спортивная зоны, качели, площадка для выгула собак и другое. В департаменте ЖКХ и благоустройства сообщили, что власти планируют разработать проектно-сметную документацию по укреплению склона.
Закрыть большую часть парковой зоны рекомендовали специалисты после обследования территории. Мониторинг вели при разной погоде.
В итоге исследование показало, что в почве идут естественные природные процессы, которые в любой момент могут привести к образованию новых провалов. В департаменте добавили, что работы по укреплению склона начнутся не раньше лета 2027 года.
Открытыми для горожан оставили прогулочные и велосипедные дорожки вдоль проспекта Ульяновский.
Напомним, что сквер благоустроили в 2022—2023 годах.
