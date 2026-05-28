Этим летом в Калининградской области будут работать 379 детских лагерей — Роспотребнадзор

Перед каждой сменой сотрудников пищеблоков будут проверять на кишечные инфекции.

Источник: Клопс.ru

Летом 2026 года в Калининградской области планируют открыть 379 оздоровительных учреждений для детей. Об этом региональное управление Роспотребнадзора пишет в своём телеграм-канале.

Больше всего будет площадок с дневным пребыванием — 278. Также летом должны заработать 13 загородных стационарных лагерей, 80 трудовых и восемь палаточных.

Перед каникулами специалисты ведомства обсудили с организаторами детского отдыха санитарные требования. Главный акцент сделали на питании: качестве меню, дезинфекции и личной гигиене персонала. Кухонных работников до начала заездов и перед каждой сменой дополнительно обследуют на вирусные кишечные инфекции.

В прошлом году в лагерях Калининградской области отдохнули почти 48 тысяч детей, в том числе 288 школьников из других регионов.