В красноярском технопарке «Облачный квартал» будет создано более 600 рабочих мест

«Облачный квартал» — это совместный проект правительства Красноярского края и Красцветмета, площадка для технологического предпринимательства. Планируется, что к 2028 году в здании на улице Диктатуры Пролетариата, 31, где сейчас идет капремонт, будет оборудовано более 600 рабочих мест. Проект анонсировал губернатор Красноярского края Михаил Котюков ещё в 2024 году. Резидентами технопарка станут около 20 компаний. Им предоставят инфраструктуру для развития технологичных и инновационных производств. Министр цифрового развития региона Николай Распопин подчеркнул, что парк объединит стартапы, технологические команды и крупные предприятия, обеспечив переход от разработок к реальному производству. Решения резидентов смогут применяться в металлургии, машиностроении, лесной, химической и пищевой промышленности, медицине, энергетике и других сферах. К разработке концепции интерьера привлекли красноярских художников при участии Сибирского института развития креативных индустрий. Первый этаж здания станет общественным пространством, остальные займут резиденты. Территорию вокруг благоустроят. Директор «Облачного квартала» Евгений Сутковой отметил, что технопарк свяжет образование, государство, инновации и промышленность: «Мы ожидаем, что “Облачный квартал” станет важным элементом инновационной инфраструктуры края и поможет развивать технологическое предпринимательство в регионе». Техническое открытие запланировано на декабрь 2026 года — с этого момента резиденты начнут получать меры поддержки. Официальное открытие приурочат к 400-летию Красноярска в январе 2028 года, и тогда компании смогут занять свои рабочие площадки.