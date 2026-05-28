В России запретили использовать огонь на торфяниках

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Запрет на использование открытого огня на торфяниках, в хвойных молодняках, в местах заготовления древесины и под кронами деревьев вводится в России после схода снега до установления дождливой погоды осенью, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается использовать открытый огонь в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев», — говорится в постановлении правительства РФ об утверждении правил пожарной безопасности в лесах до сентября 2032 года.
Этим же документом предыдущие правила признаны утратившими силу.
В документе отмечается, что использование открытого огня в других местах допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь после сжигания порубочных остатков или его использования с другой целью должен тщательно засыпаться землей или заливаться водой до полного прекращения тления.
Запрещается, кроме того, бросать в лесу горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок, а также стеклянные бутылки и банки. Нельзя также применять во время охоты пыжи из горючих или тлеющих материалов, оставлять в лесу промасленные и пропитанные бензином или керосином бумагу, ткань, паклю и вату.
Подчеркивается, что правила пожарной безопасности в лесах для каждого лесного района страны устанавливаются министерством природных ресурсов и экологии РФ. Это же ведомство устанавливает классификацию пожарной опасности лесов и квалификацию опасности пожаров в лесах в зависимости от погодных условий. Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются органами государственной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления, в чьей собственности они находятся.
Постановление вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032 года.