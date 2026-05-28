В России запретили использовать огонь на торфяниках

«Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается использовать открытый огонь в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев», — говорится в постановлении правительства РФ об утверждении правил пожарной безопасности в лесах до сентября 2032 года.