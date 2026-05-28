Уровень бедности снизился в Нижегородской области до 5,2%

Губернатор Глеб Никитин, выступая на заседании Заксобрания, отметил, что регион поднялся на пять строчек — с 16 на 11 — в рейтинге российских субъектов по уровню бедности. Говоря о роли социальной поддержки, он подчеркнул, что сегодня денежные выплаты и иную помощь от государства получают около 900 тысяч жителей Нижегородской области. По его словам, около 50% объема поддержки приходится на семьи с детьми.