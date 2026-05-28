Уровень бедности снизился в Нижегородской области до 5,2%

В Нижегородской области зафиксировали снижение уровня бедности до 5,2% по итогам 2025 года, тогда как двумя годами ранее он держался на уровне 7,2%. Как отметили в пресс-службе правительства региона, изменить ситуацию в лучшую сторону помогли меры соцподдержки граждан.
Губернатор Глеб Никитин, выступая на заседании Заксобрания, отметил, что регион поднялся на пять строчек — с 16 на 11 — в рейтинге российских субъектов по уровню бедности. Говоря о роли социальной поддержки, он подчеркнул, что сегодня денежные выплаты и иную помощь от государства получают около 900 тысяч жителей Нижегородской области. По его словам, около 50% объема поддержки приходится на семьи с детьми.
«Уровень бедности продолжает сокращаться на фоне стабильного роста доходов населения и благодаря социальной поддержке граждан. Выполнение социальных обязательств — основа для обеспечения достойного уровня жизни всех жителей области», — заявил губернатор Нижегородской области.
Стоит отметить, что 97 видов соцвыплат из 109 действующих в регионе обеспечивает нижегородская казна.
Глеб Никитин отдельно упомянул о социальном контракте как эффективном способе адресной поддержки населения. Этот инструмент является важной составляющей национального проекта «Семья».
Только за прошлый год в регионе было заключено более 4000 соцконтрактов, 2,4 тыс. из них — на осуществление деятельности в рамках ИП.