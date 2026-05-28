Российский банк разъяснил детали партнерства с маркетплейсом

ВТБ и Группа RWB договорились о стратегическом партнерстве. Оно будет направлено на совместное развитие розничного бизнеса, разработку и внедрение новых продуктов, повышение доступности передовых финансовых услуг. «Мы считаем, что такое взаимодействие — очень важный шаг для нашего банка и в целом для развития финансовых услуг на базе платформенной экономики. Для нас это продвижение наших продуктов и услуг на платформе Вайлдберриз. В банке ВТБ около 30 млн клиентов, у Вайлдберриз — 80 млн, и эти клиентские базы далеко не всегда пересекаются, поэтому для нас это, конечно, выход на совершенно другой уровень клиентской базы, другие масштабы клиентской работы», — заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. Для ВТБ это, по сути, запуск новой вехи в развитии розничного бизнеса, отметил первый заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов.