Глава СВР Нарышкин заявил о практической подготовке НАТО к конфликту

Североатлантический альянс де-факто ведет практическую подготовку к масштабному вооруженному противостоянию на Востоке. Об этом в четверг, 28 мая, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на Международном форуме по безопасности в Москве.
По словам главы СВР, блок последовательно наращивает военный потенциал на своем восточном фланге, а также поддерживает там высокую интенсивность разведывательной и учебно-тренировочной деятельности. Нарышкин подчеркнул, что рост милитаризма в евроатлантическом лагере существенно повышает риски глобального столкновения.
При этом руководитель российской спецслужбы отметил, что у мирового сообщества еще есть возможность не допустить точки невовзрата.
«Настоящая ответственность требует от всех государств как на европейском, так и на других континентах перестать мыслить в категориях игры с нулевой суммой, а напротив, пытаться через диалог, компромисс и здравый смысл искать взаимоприемлемые развязки острых кризисов», — заявил Нарышкин.