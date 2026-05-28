Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Прикамье опубликовал видео с тренировкой мобильной огневой группы

Губернатор Дмитрий Махонин опубликовал в своих соцсетях видео с тренировкой одной из мобильных огневых групп (МОГ), созданных в Пермском крае. «Атаки беспилотников на предприятия и жилые дома требуют быстрого и серьезного ответа, — написал глава региона. —На защиту выходят МОГи. Это оперативное подразделение со специальным вооружением и оборудованием. Их задача мгновенно выехать на позицию, обнаружить и уничтожить цель».

Губернатор Дмитрий Махонин опубликовал в своих соцсетях видео с тренировкой одной из мобильных огневых групп (МОГ), созданных в Пермском крае. «Атаки беспилотников на предприятия и жилые дома требуют быстрого и серьезного ответа, — написал глава региона. —На защиту выходят МОГи. Это оперативное подразделение со специальным вооружением и оборудованием. Их задача мгновенно выехать на позицию, обнаружить и уничтожить цель».

Напомним, о создании территориального отряда по борьбе с беспилотниками «БАРС-Прикамье» глава региона Дмитрий Махонин сообщил 8 мая.

Позже краевой минтербез рассказал о требованиях к кандидатам в формируемое региональное подразделение БАРС (боевой армейский резерв страны), предназначенное для защиты воздушного пространства Пермского края от вражеских беспилотников. В состав подразделения войдут мобильные огневые группы (МОБ). Попасть в них могут граждане, находящиеся в мобилизационном людском резерве, не имеющие судимостей и годные по состоянию здоровья. Все новобранцы обеспечиваются техникой и амуницией, проходят двухнедельную подготовку.

Для бойцов МОБ предусмотрено сохранение рабочего места с денежным содержанием в размере средней заработной платы по месту работы. Выплаты будет производить и Минобороны РФ. Для записи в региональное подразделение БАРС необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше