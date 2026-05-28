Сибирячка потеряла память в Турции — её приютила незнакомая семья

72-летняя Наталья Корнюшкина, уроженка Кемеровской области, 22 мая отправилась в Турцию. Там она внезапно потеряла память и осталась без крыши над головой. Женщину приютила стамбульская семья, которая не бросила её на улице. Об этом сообщает Сiбдепо.
Хозяева дома через знакомых нашли в Кемерове турка Хасана, который помог передать информацию кузбассовцам. Местная жительница Юлия перевела на русский язык пост о поиске родственников потерявшейся путешественницы.
«Я сама за эту историю очень беспокоюсь, потому что турки такие сердечные — сразу вызвались помочь», — рассказала Юлия.
Сейчас неравнодушные люди пытаются найти близких Натальи, чтобы помочь ей вернуться на родину. Поиск осложняется тем, что женщина ничего не помнит.