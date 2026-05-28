Вечер памяти легендарных актеров прошел в Воронеже

Он начал свою творческую жизнь довольно необычно. После службы в армии он увлекся театром, занимаясь в кружке Дома офицеров. Там его заметил опытный актер Андрей Рудиков и предложил попробовать себя на профессиональной сцене. Изначально Соколов отказался, но позже согласился и в 1957 году вступил в труппу Ульяновского областного драматического театра.