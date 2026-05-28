Вечер памяти легендарных актеров прошел в Воронеже

Вечер памяти двух выдающихся артистов театра и кино Риммы Афанасьевны Мануковской и Вадима Александровича Соколова прошел в Воронеже. Теплое и душевное мероприятие состоялось в рамках серии вечеров «Звезды минувшего века» (12+) в Доме Актера.
Легендарная актриса.
Римма Мануковская родилась 12 февраля 1925 года в Царицыне (сейчас Волгоград). Благодаря своему таланту перевоплощения она стала легендой не только воронежской сцены, но и всего советского театра. Ее карьера началась в Харькове, где она училась у известного педагога Александра Григорьевича Крамова. Дебютировала в Театре Русской Драмы в роли Джульетты.
Во время Великой Отечественной войны Римма Мануковская служила в фронтовой бригаде, выступала перед бойцами и в госпиталях. Это закалило ее характер и укрепило любовь к сцене. После окончания войны она продолжила обучение в Харьковском институте театрального искусства и вскоре переехала в Воронеж, где работала вплоть до своей смерти.
За свою карьеру Мануковская исполнила десятки ролей в классических и современных пьесах, включая произведения Островского. Она получила признание критиков и зрителей, став лауреатом Государственной премии и получила звание Народной артистки РСФСР.
В 1998 году Римма Мануковская стала первой провинциальной актрисой, удостоенной Национальной театральной премии «Золотая маска». Эта награда подчеркнула ее вклад в развитие российского театра и уважение коллег.
Уникальный талант.
Вадим Соколов родился 5 марта 1934 года в городе Вожега Вологодской области. Несмотря на отсутствие профессионального образования, он стал Народным артистом РСФСР. Его репертуарный лист включал в себя самые разнообразные роли, что подтверждает широкий диапазон таланта. Соколов был узнаваемым человеком в Воронеже, его знали и уважали за общественную работу и преданность театру.
Он начал свою творческую жизнь довольно необычно. После службы в армии он увлекся театром, занимаясь в кружке Дома офицеров. Там его заметил опытный актер Андрей Рудиков и предложил попробовать себя на профессиональной сцене. Изначально Соколов отказался, но позже согласился и в 1957 году вступил в труппу Ульяновского областного драматического театра.
Его дебют состоялся в роли молодого Владимира Ульянова в пьесе «Нет прекраснее назначения» (18+). Успех спектакля привел к приглашению остаться в театре. Благодаря упорству и поддержке старших коллег артист быстро освоился на сцене и получил множество предложений от режиссеров.
В 1966 году Соколов переехал в Воронеж, где продолжил свою успешную карьеру. За девять лет творческой деятельности в Ульяновске и Куйбышеве он сыграл 45 ролей, что стало значительным достижением для актера без профильного образования.
Среди знаковых работ Соколова выделяются роли Ленина в патриотических спектаклях, Василия Васильевича в «Василии Теркине» (16+) и Герострата в одноименном произведении Григория Горина (12+). Эти образы подчеркнули многогранность его таланта и способность воплощать различные типы персонажей.
Помимо сценической карьеры, Вадим Соколов активно занимался общественной работой. Он организовал гастроли для школьников и жителей сельских районов, помогая популяризировать театр среди широкой аудитории. Его усилия получили признание, когда он стал депутатом Верховного Совета СССР и председателем Воронежского отделения Союза театральных деятелей.
Несмотря на отсутствие высшего образования, Соколов получил звания Заслуженного и Народного артиста РСФСР. Среди наград значатся орден «Знак Почета» и премия Воронежской области имени Сергея Ивановича Попова.
Последние годы жизни актера прошли в Доме ветеранов сцены в Москве. Он скончался в ноябре 2001 года, прожив всего полгода после переезда. Его архив был передан в Воронеж, что позволило сохранить память о его творчестве.