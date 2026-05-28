Gastreet 2026 представил соавторов и спикеров деловой программы

В этом году за программу Gastreet International Restaurant Show отвечают люди, которые вместе с индустрией в самые разные времена — и в кризис, и в рост. Эксперты, которые не раз помогали бизнесу выстоять и точно знают, где искать точки роста.
Соавторы программы:
Дмитрий Левицкий — сооснователь и главный идеолог Gastreet, ресторатор, совладелец и президент группы компаний HURMA, руководитель проекта винного города «Белый мыс».
Георгий Карпенко — сооснователь и программный директор Gastreet, совладелец и директор по развитию группы компаний HURMA.
Сергей Миронов — ресторатор, основатель ресторанов «Мясо&Рыба», председатель Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров. На протяжении многих лет выстраивает диалог между ресторанным бизнесом и властью — знает, как сделать так, чтобы к голосу индустрии прислушивались.
Екатерина Пугачева — эксперт по развитию ресторанов, журналист, председатель жюри The World’s 50 Best Restaurants в регионе Россия, Восточная Европа и Центральная Азия, куратор шефской площадки. Именно она привлечет мировой опыт на Gastreet 2026.
Татьяна Симонова — основатель «Академии сервиса», шеф-тренер, куратор школы сервиса Novikov School. Давно вышла за рамки классического сервиса и работает с формированием впечатлений клиента в девелопменте, арт-культуре и других сферах. Привлечет в программу экспертов из смежных индустрий, чей опыт откроет новые решения для ресторанного бизнеса.
Светлана Купрейчик — руководитель направления управления персоналом группы компаний HURMA, создатель профессионального сообщества для специалистов по работе с командами. Объединяет профессионалов с реальным опытом в найме, обучении и оптимизации команд и пригласит сильнейших из них в нашу программу.
Антон Скакодуб — управляющий партнер ресторанов Dreamteam.fm (Smoke BBQ, Self Edge Japanese, Anchovy’s Club, Blackchops, Trappist и др.), практик с 14+ годами опыта в ресторанном бизнесе и сфере гостеприимства. Ключевая экспертиза — создание продукт-ориентированной модели управления ресторанами.
Вместе со спикерами соавторы будут раскрывать ключевые фокусы деловой программы:
оптимизация (и почему это новая база для отрасли);
искусственный интеллект (и как с ним продуктивно сотрудничать);
диверсификация (и куда еще смотреть ресторатору);
законодательные реалии (и как к ним адаптироваться).
Участие в деловой программе уже подтвердили: Пауло де Соуза, владелец и шеф-повар 大酉 Dayou The Merchants (Шанхай, Китай); Максут Ашкар, сооснователь и шеф-повар ресторана Neolokal (Стамбул, Турция); Димитриос Мудиос, владелец и шеф-повар Ōre (Бангкок, Таиланд); Чайсири «Тэм» Тассанакаджон, операционный директор Nusara group, сомелье в ресторане Nusara (Бангкок, Таиланд); Анатолий Казаков, шеф-повар Selfie, «Гвидон», IKRA (WRF) (Москва); Дмитрий Бескромный, автор канала «Бескромный» (Москва); Нурислам Шарифулин, владелец сети ресторанов P.Love, Love.ashe, Мясной (Казань); Дмитрий Портнягин, основатель ресторана Manul (Москва) и др.
7−12 июня 2026, город Gastreet, Курорт Красная Поляна 960, +18.