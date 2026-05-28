Чем опасен старый добрый корвалол, рассказала волгоградский медик Парецкая

Корвалолом пользовались многие поколения россиян, популярен он и сегодня. Однако у этого препарата есть не только плюсы, но и минусы. О них рассказывает доктор Алёна Парецкая.
В числе плюсов корвалола — он быстро снимает легкие спазмы, тревогу и учащенное сердцебиение. Минусов в разы больше, подчеркивает медик.
«Во-первых, содержащийся в его составе фенобарбитал — психотропное средство. Зависимость от него развивается уже через одну-две недели при регулярном приеме. Появляется заторможенность и сонливость, нарушается координация движений, мозг “тупеет” от воздействия препарата», — предостерегает врач.
Из-за привыкания капли начинают принимать во все больших дозах. Однако корвалол лишь убирает симптомы сердечно-сосудистых заболеваний на время, а не лечит их.
Особенно осторожным с препаратом следует быть водителям — прием препарата с фенобарбиталом может сыграть злую шутку в случае медосвидетельствования.
Вывод прост: этим старым добрым средством не стоит злоупотреблять. И при болях в сердце и тревожном состоянии лучше сразу обратиться к врачу.
