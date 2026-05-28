Лицей № 6 в Благовещенске обновят к сентябрю 2027 года

Сейчас специалисты выравнивают стены и потолки на первом этаже здания.

Ремонт лицея № 6 в Благовещенске планируют завершить к сентябрю 2027 года. Работы проводятся при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в правительстве Амурской области.

В здании обновят фасад, инженерные коммуникации, внутренние помещения, лестницы, крыльцо, заменят все оконные и дверные блоки. Также планируется благоустроить прилегающую территорию и переоборудовать столовую в школьное кафе. На время ремонта учащихся перевели в другие учебные заведения города.

«Сейчас на объекте ведется устройство пола, выравнивание стен и потолков первого этажа, монтаж системы отопления», — рассказал министр строительства и архитектуры региона Дмитрий Калугин.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.