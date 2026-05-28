В администрации Шахт внедрили ИИ-систему по мониторингу обращений в соцсетях

В администрации Шахт в Ростовской области внедрили автоматизированную систему мониторинга и анализа обращений жителей во «ВКонтакте». Она помогает властям быстрее реагировать на жалобы и вопросы горожан. Сервис на базе искусственного интеллекта помог запустить Сбер. Скорость реакции муниципальных служащих на обращения во многом определяет качество диалога администрации и общества. В городских пабликах Шахт ежедневно публикуются сотни комментариев. Если бы их отслеживали и обрабатывали вручную, это бы занимало много времени и сил. Однако система на базе ИИ автоматически выполняет эти функции, а еще определяет тематику запроса и даже формирует отчет.