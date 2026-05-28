Зампредом нижегородского правительства станет Владимир Тужилин

Заместителем председателя правительства Нижегородской области станет экс-министр экологии Владимир Тужилин. Назначение одобрили депутаты Законодательного собрания региона на заседании 28 мая.
Говоря о Владимире Тужилине, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что у него значительный опыт управленческой государственной работы.
Тужилин занимал руководящие посты в коммерческих организациях, в разные годы был министром транспорта и дорог ДНР, заместителем министра транспорта и дорог Нижегородской области, возглавлял Главное управление автомобильных дорог региона.
Последний год Владимир Тужилин работал в должности министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
По словам главы региона, в качестве зампреда правительства Владимир Тужилин будет курировать вопросы топливно-энергетического комплекса. В частности, ему предстоит взаимодействовать с оперштабом минэнергетики РФ по вопросам предотвращения угроз, связанных с атаками на объекты топливно-энергетического комплекса.
Кандидатуру Владимира Тужилина депутаты ЗС поддержали единогласно.