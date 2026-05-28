В Хабаровском крае 24 человека ответят за природные пожары

Среди устроивших ландшафтные возгорания оказались и дети.

В Хабаровском крае сотрудники МЧС с начала пожароопасного сезона установили 24 человека, по вине которых возникли природные пожары, сообщает МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, в регионе почти ежедневно фиксируются возгорания сухой травы и лесных массивов рядом с жилыми кварталами, СНТ и дорогами.

Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Сергей Чебыкин, с начала сезона возбуждено 169 административных дел, из которых 92 связаны с нарушениями особого противопожарного режима.

«Уже установлено 24 виновника ландшафтных пожаров, в том числе двое детей. В отношении 19 человек материалы рассмотрены, остальные проверки продолжаются», — прокомментировал Сергей Чебыкин.

В МЧС отмечают, что часть возгораний возникает из-за сжигания мусора и сухой травы на приусадебных участках. В Комсомольске-на-Амуре женщина получила отравление продуктами горения, пытаясь самостоятельно потушить разведённый огонь. Ещё один серьёзный пожар произошёл в Советской Гавани, где пламя с участка перекинулось на соседние строения.

Жителям края напоминают, что в период действия особого противопожарного режима запрещено разводить открытый огонь и сжигать мусор и сухую траву.

