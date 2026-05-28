В интервью телеканалу RT заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко прокомментировал гипотетические сценарии действий НАТО в отношении Калининградской области. По оценке дипломата, возможности альянса по захвату региона фактически отсутствуют, а в военной среде НАТО это понимают.
Грушко отметил, что в последнее время Балтийское море демонстрирует рост военной активности со стороны Североатлантического альянса. В Польше и странах Балтии размещаются силы бригадного уровня, возрастает интенсивность разведывательных операций. При этом, подчеркнул замглавы МИД, любые попытки блокировать Калининград либо применить силовые сценарии повлекут тяжелейшие последствия для их инициаторов.
«У нас есть все необходимые ресурсы, в том числе незатратные, но очень эффективные», — заявил российский дипломат, не вдаваясь в детализацию возможных ответных мер.
Высказывания Грушко стали реакцией на недавние публичные заявления главы МИД Литвы Кястутиса Будриса. Литовский министр допустил наличие у НАТО технических средств для поражения российских баз ПВО и ракетных баз в регионе. В Москве подобные формулировки ранее назвали не соответствующими реальному балансу сил.
Ранее в МИД РФ также информировали о форсированном наращивании инфраструктуры НАТО в прилегающих к Калининградской области районах. В ответ на действия альянса Россия, как отмечалось в заявлениях постоянного представительства РФ при НАТО, предпринимает собственные меры военного и технического характера, оставаясь в рамках международного права.
Дипломат отметил, что у НАТО нет возможностей для захвата Калининграда, и в альянсе это понимают, поскольку Россия располагает эффективными ресурсами для ответа, в том числе незатратными.