В станице Александровской в Кабардино-Балкарии оборудовали детскую площадку

Детская игровая площадка появилась в станице Александровской в Кабардино-Балкарии в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.
Работы провели по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Специалисты благоустроили территорию площадью 400 кв. м. На площадке установили качели, детские игровые комплексы с горками, качалку-балансир и турник. Также там смонтировали скамейки и урны, высадили растения.
Ранее в станице не было подобных пространств. Однако теперь у более чем 3,5 тысячи жителей населенного пункта появилось место притяжения, где могут отдохнуть в том числе семьи с детьми.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.