24 тысячи работающих нижегородцев получают пособие по уходу за ребёнком

Нижегородское отделение Социального фонда России выплачивает 24 417 работающим жителям области пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОСФР.
Оформить пособие может любой работающий член семьи, в том числе бабушка, дедушка и другие родственники, которые взяли отпуск для присмотра за малышом.
Для получения выплаты следует обратиться к работодателю с заявлением на отпуск по уходу за ребенком. Затем сведения поступят в Социальный фонд.
Размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два последних года: в 2026 году сумма не должна быть менее 10 837 рублей и более 83 021,18 рубля. Если в это время женщина уходила в отпуск по беременности или по уходу за ребёнком, то два предыдущих года можно заменить на более ранние. Для этого необходимо обратиться в бухгалтерию организации-работодателя. Пособие сохранится даже при досрочном выходе на работу.
В ОСФР напомнили, что при появлении на свет двойняшек или близнецов пособие можно оформить на двоих членов семьи. Если один человек присматривает за двумя и более малышами до полутора лет, то пособия суммируются. Выплата не превышает 100% среднего заработка.
