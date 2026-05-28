Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

24 тысячи работающих нижегородцев получают пособие по уходу за ребёнком

Сведения в Социальный фонд передают работодатели.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородское отделение Социального фонда России выплачивает 24 417 работающим жителям области пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОСФР.

Оформить пособие может любой работающий член семьи, в том числе бабушка, дедушка и другие родственники, которые взяли отпуск для присмотра за малышом.

Для получения выплаты следует обратиться к работодателю с заявлением на отпуск по уходу за ребенком. Затем сведения поступят в Социальный фонд.

Размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два последних года: в 2026 году сумма не должна быть менее 10 837 рублей и более 83 021,18 рубля. Если в это время женщина уходила в отпуск по беременности или по уходу за ребёнком, то два предыдущих года можно заменить на более ранние. Для этого необходимо обратиться в бухгалтерию организации-работодателя. Пособие сохранится даже при досрочном выходе на работу.

В ОСФР напомнили, что при появлении на свет двойняшек или близнецов пособие можно оформить на двоих членов семьи. Если один человек присматривает за двумя и более малышами до полутора лет, то пособия суммируются. Выплата не превышает 100% среднего заработка.

Ранее самозанятым нижегородцам озвучили условия получения достойной пенсии.