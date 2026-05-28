В Белгородской области снова выделяют 1,1 млрд на достройку крупной школы

В 2022 году подряд на возведение школы в Строителе за 1,3 млрд руб. выиграло петербургское ООО «Даля». В декабре 2023-го контракт расторгли — к тому моменту обязательства были исполнены на 106 млн руб. и полностью оплачены. Вторым подрядчиком стало местное ООО «Еврострой». Однако в августе 2025 года гендиректор фирмы Эдгар Херимян был арестован по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в регионе. В декабре «Еврострой» внесли в реестр недобросовестных поставщиков.