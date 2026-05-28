Более 15 тысяч ростовчан посетили винную ярмарку

С 22 по 24 мая в парке имени Октябрьской Революции в Ростове‑на‑Дону прошла «Винная ярмарка России» — федеральный эногастрономический проект Роскачества. Итоги мероприятия подвели в Минсельхозпроде Ростовской области.
Ярмарку посетили более 15 тысяч человек — жители региона и туристы. Это рекордный показатель за три проведённые Роскачеством ярмарки (ранее аналогичные мероприятия состоялись в Ярославле и Тюмени). Наибольший поток гостей наблюдался в вечерние часы и в выходные дни.
На площадке были представлены 25 винодельческих предприятий из разных регионов страны, фермерские хозяйства и гастрономические проекты. Гости могли продегустировать российские вина, познакомиться с локальной гастрономией, пообщаться с виноделами и посетить образовательный лекторий.
За три дня было продано свыше 8 000 бутылок вина. Помимо вина, гости могли приобрести сыры, фермерские десерты, мясные деликатесы и авторскую продукцию для гастрономических сочетаний.
Образовательный лекторий стал одной из самых популярных частей ярмарки: гости участвовали в мастер‑классах, дегустациях и лекциях от экспертов отрасли.
Заместитель губернатора Ростовской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Анна Касьяненко отметила, что донское виноделие активно развивается, сохраняя традиции и уникальность. По её словам, ярмарка помогает сделать продукцию малых и средних виноделен доступной для широкого круга потребителей.
Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева подчеркнула, что Ростовская область — один из исторических центров российского виноделия с уникальной винной идентичностью. Регион известен автохтонными сортами винограда («красностоп золотовский», «цимлянский чёрный», «сибирьковый», «пухляковский»), развитой школой виноградарства и сильными локальными хозяйствами. По мнению эксперта, ярмарка способствует продвижению донского виноделия и развитию винного туризма.