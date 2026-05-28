В Ростове после штормового ветра восстановили 13 высоковольтных линий

Глава Ростова Александр Скрябин провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды. На нем заслушали доклады о принимаемых мерах и промежуточных итогах работы. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Были устранены последствия падения 43 деревьев из 65. Также были зафиксированы повреждения на 13 высоковольтных линиях электропередачи. На данный момент все они устранены. В восстановительных работах участвовали 11 аварийных бригад и десять единиц спецтехники от ресурсоснабжающих организаций.
— Совместно с ГИБДД ведем работу по фиксации ущерба, нанесенного автотранспорту, — сказано в сообщении.
