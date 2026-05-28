В Нижегородской области хотят расширить видеоконтроль за мусорными площадками

В Нижегородской области планируют расширить систему видеоконтроля за контейнерными площадками и свалками. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, отвечая на вопрос депутата Владислава Атмахова о внедрении IT-технологий в экологическую сферу на отчете в Заксобрании региона.
По словам депутата, Нижегородская область лидирует в сфере цифровизации и может смело называться одной из IT-столиц России. Сегодня современные технологии активно используются в лесном хозяйстве, где камеры и беспилотники помогают выявлять пожары и незаконные вырубки. Однако аналогичные решения, считает депутат, необходимо активнее использовать и для контроля за контейнерными площадками и стихийными свалками.
Сейчас система видеонаблюдения контролирует лишь 373 контейнерные площадки из примерно тысячи существующих. Ранее планировалось установить камеры почти в двух тысячах точек, однако проект был отложен из-за нехватки финансирования. При этом пилотный проект Минэкологии РФ, в рамках которого с октября 2025 года в регионе протестировали три камеры в проблемных местах, показал эффективность: количество нарушений там резко сократилось.
Атмахов подчеркнул, что в Московской области система автоматической фиксации нарушений работает по аналогии с камерами контроля ПДД, и уточнил, планируется ли в Нижегородской области вернуть проект масштабного оснащения мусорных площадок видеокамерами.
Глеб Никитин на это сообщил, что нижегородские власти уже изучил практики Московской и Ленинградской областей и начали внедрять подобные механизмы. Так, контроль за работой региональных операторов по вывозу мусора уже ведётся с помощью GPS-мониторинга мусоровозов. При выявлении нарушений графика вывоза это учитывается при тарифном регулировании — операторам могут не согласовать часть расходов, которые они закладывают в повышение тарифов.
Однако основная проблема, по словам Никитина, связана не с работой операторов, а с жителями и организациями, которые выбрасывают мусор вне контейнеров или создают свалки.
«В отличие от дорожных камер, система фиксации мусорных нарушений требует более сложных решений, поскольку у человека нет регистрационного номера. Для этого необходимо внедрять технологии распознавания лиц и другие инструменты идентификации нарушителей», — пояснил глава региона.
Сейчас в пилотную зону дополнительно включены ещё 500 мусорных площадок. В перспективе власти рассчитывают оборудовать камерами около девяти тысяч площадок из 30 тысяч существующих в регионе.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что сеть фандоматов по сбору вторичных ресурсов закрылась в Нижнем Новгороде.