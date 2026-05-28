В Бурятии прошел региональный отборочный этап фестиваля «РобоФинист»

В нем приняли участие более 70 школьников.

Региональный отборочный этап Международного фестиваля робототехники «РобоФинист» состоялся на территории Бурятии. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки республики.

Участниками этапа стали более 70 школьников из образовательных учреждений Бурятии и Иркутской области. Программа соревнований включала в себя как хорошо знакомые командам дисциплины «Эстафета» и «Интеллектуальное сумо», так и более сложные — «Футбол управляемых роботов» и «Ралли по коридору».

«Для Бурятии этот день был дебютом, коллеги впервые проводили отборочный этап. Хочется отметить слаженную работу организаторов, внимательное отношение к командам, умение реагировать на обратную связь», — отметила организатор международного фестиваля «РобоФинист» Кира Вальд.

Победители регионального этапа получили путевки для участия в финале фестиваля, который пройдет осенью в Санкт-Петербурге. Кроме того, все участники награждены сувенирами.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.