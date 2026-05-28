Чекисты отмечают 108-летие волгоградского Управления ФСБ России

Первым председателем Царицынской ЧК был Борман Альфред Карлович. С первых дней чекисты вступили в схватку с контрреволюцией, орудовавшей в Царицыне, а в годы Великой Отечественной войны сталинградские сотрудники госбезопасности вели разведку, ликвидировали шпионов и диверсантов, обеспечивали эвакуацию людей. В военном Сталинграде чекисты принимали непосредственное участие в боевых действиях — неоценимый вклад внесла 10-я стрелковая дивизия войск НКВД, первой принявшая на себя удар гитлеровской армии.