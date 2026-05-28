Сергей Лазарев выступил на последнем звонке в нижегородской школе

Последний звонок в 47-й школе Нижнего Новгорода запомнится выпускникам надолго. Ребята пригласили на праздник певца Сергея Лазарева, обратились к нему через соцсети, и чудо случилось — артист приехал и спел для школьников, сообщает aif.ru.
Девятиклассники записали видеопослание, в котором рассказали, что знают о концертах певца в городе 25−26 мая, и пригласили его на последний звонок, назвав его появление огромным подарком. Идея родилась после того, как школьники узнали, что их учитель английского собирается на выступление Лазарева во Дворце спорта, который находится прямо напротив школы.
Видео неожиданно завирусилось в сети, набрав почти 8 миллионов просмотров и 300 тысяч лайков. Пользователи массово отмечали певца в комментариях. Послание дошло до артиста: он оставил под роликом три красных сердечка, что вселило в ребят надежду, и она оправдалась.
После официальной части последнего звонка Сергей Лазарев вышел к выпускникам. Он исполнил вживую свой хит, а затем обратился к ребятам, пожелав им на этом примере понять: если чего-то очень хотеть, стараться и проявлять креативность, то все обязательно получится. Лазарев пожелал выпускникам поступления в вузы мечты и посоветовал оставаться такими же упорными. После выступления артист сфотографировался со всеми желающими.
Одна из выпускниц школы, Екатерина Шклеминская, выразила уверенность, что раз такой медийный человек приехал и поздравил их, значит, и в дальнейшей жизни у них все будет замечательно.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в соцсетях написал, что искренне рад за ребят, которые благодаря креативу и смелости осуществили свою мечту. Он пожелал всем выпускникам упорства в достижении целей, а Сергею Лазареву выразил отдельную благодарность за отзывчивость.