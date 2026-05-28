Красноярский край готов к проведению Единого государственного экзамена

Красноярский край полностью готов к проведению ЕГЭ и ОГЭ. Единый госэкзамен стартует в понедельник, 1 июня. Ребята будут сдавать историю, литературу и химию, рассказали в региональном министерстве образования.
С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам. В основной волне примет участие 1 6421 человек, из них выпускников этого года 15 139 человек. В крае организуют 164 пункта проведения экзаменов, 51 из них находится труднодоступных и отдаленных территориях. Обеспечивать работу этих пунктов будут более 8 000 человек. Семь пунктов откроются на дому, где сдавать экзамены будут ребята с ограниченными возможностями здоровья.
Самыми популярными предметами по выбору стали: профильная математика (6 616 человек), обществознание (6 231) и информатика (3 235). ЕГЭ по китайскому языку выбрали 9 участников, по испанскому — 3, по немецкому — 4, по французскому — 2. Английский язык планируют сдавать 1 408 выпускников.
Для получения аттестата необходимо успешно сдать русский язык и математику (профильного или базового уровня). Остальные предметы выпускники выбирают исходя из требований вузов, в которые планируют поступать.
«В сравнении с прошлым годом на 3% увеличилось количество выпускников, которые выбрали для сдачи ЕГЭ физику и профильную математику. На 2% увеличилось количество желающих сдавать биологию и химию. Интерес ребят к точным наукам будет расти. В крае принят Комплекс мер по повышению качества естественно-научного и математического образования до 2030 года. Документ стал основой для системной работы по усилению преподавания математики, физики, химии, биологии и информатики в школах края. К 2030 году не менее половины выпускников будут выбирать для сдачи ЕГЭ предметы естественно-научного и математического цикла», — отметила министр образования края Татьяна Гридасова.
Задания ЕГЭ поступят по специальному защищенному интернет-каналу. А после написания работы готовые листы здесь же, в аудиториях, где участники писали экзамен, отсканируют и отправят на проверку. Во всех кабинетах организуют видеонаблюдение, в каждом пункте будут дежурить сотрудники полиции и медицинские работники. Все пункты обеспечили расходными материалами — бумагой, тонерами. На особом контроле вопрос бесперебойного энерго и водоснабжения пунктов ЕГЭ.
ОГЭ в этом году будут сдавать 35 739 девятиклассников. Основной период пройдет со 2 июня по 16 июня, с 29 июня по 6 июля — резервные дни. Участники напишут экзамены по четырем предметам: по обязательным математике и русскому языку, а также еще по двум предметам на выбор.
Задать вопрос о проведении итоговых экзаменов можно по телефону горячей линии ЕГЭ в Красноярском крае: 8 (3912) 18−03−66.
