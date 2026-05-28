30 детсадов и 12 школ планируется построить в Нижегородской области по КРТ

30 детских садов, 12 школ и пять поликлиник планируется построить в Нижегородской области в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Такие данные озвучил губернатор региона Глеб Никитинво время ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания.
Глеб Никитин отметил, что первоочередной задачей правительства Нижегородской области является создание условий для привлечения и удержания кадров, а также повышение привлекательности региона для жизни и работы. По его словам, важным фактором в этом вопросе остается обеспеченность комфортным жильем.
Губернатор сообщил, что в прошлом году в области было введено 1,8 млн кв.м жилья. В настоящее время в регионе заключено 27 договоров о КРТ, предусматривающих строительство 3 млн кв. м жилья с современной инфраструктурой. Всего на разных стадиях проработки и реализации находятся около 100 площадок комплексного развития с градостроительным потенциалом более 18 млн кв. м.
