30 детсадов и 12 школ планируется построить в Нижегородской области по КРТ

Губернатор сообщил, что в прошлом году в области было введено 1,8 млн кв.м жилья. В настоящее время в регионе заключено 27 договоров о КРТ, предусматривающих строительство 3 млн кв. м жилья с современной инфраструктурой. Всего на разных стадиях проработки и реализации находятся около 100 площадок комплексного развития с градостроительным потенциалом более 18 млн кв. м.