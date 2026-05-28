В Северной Осетии для школьников организовали профтур на Зарамагскую ГЭС

Старшеклассники из Алагирского района Северной Осетии посетили Зарамагскую ГЭС. Профориентационный тур был организован в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в комитете республики по занятости населения.
Мероприятие стало частью проекта «Новая профориентация и маршрутизация молодежи». Во время тура школьники узнали о принципах работы гидроэлектростанции, важности гидроэнергетики для региона и страны, профессиях, связанных с энергетикой, а также о карьерных возможностях.
«Такие мероприятия не только расширяют кругозор учеников, но и помогают им определиться с будущей профессией, увидеть реальные примеры успешной карьеры и понять, какие знания и навыки востребованы на современном рынке труда», — отметили в комитете Северной Осетии по занятости населения.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.