В бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода взыскали 328 млн рублей

Прокуратура региона в апреле подала иск, в котором утверждалось, что с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года Штокман, занимая должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, вопреки требованиям закона принимал участие в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц. Установлено, что благодаря использованию властных полномочий аффилированное ему юридическое лицо значительно улучшило показатели финансово-хозяйственной деятельности и ежегодно получало многомиллионную прибыль, а родственники бывшего чиновника приобрели 10 объектов недвижимости, стоимость которых составила свыше 60 миллионов рублей.