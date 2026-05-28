Против судьи калининградского арбитража разрешили возбудить дело о взятке

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело против калининградского арбитражного судьи Сергея Ефименко. Об этом ТАСС пишет в четверг, 28 мая.
«По итогам рассмотрения представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Ефименко Сергея Геннадьевича ВККС дала согласие на возбуждение дела в отношении него», — заявили в пресс-службе Верховного суда.
По версии следствия, Ефименко мог получить 1 млн рублей от ответчика по одному из разбирательств. Деньги, предположительно, передавали через посредников. Взамен судья якобы должен был вынести решение в пользу заинтересованной стороны.
После передачи денег силовики задержали одного из посредников. По данным следствия, общая сумма взятки должна была составить 2 млн рублей: каждому из участников схемы, включая судью, предназначалось по 500 тысяч. Ефименко вменяют п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.