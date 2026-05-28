С начала года аграрии Оренбуржья приобрели более 230 тракторов

Сельхозтоваропроизводители Оренбургской области с начала 2026 года закупили 233 трактора. Обновление сельскохозяйственного оборудования отвечает целям и задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в аппарате главы и правительства региона.
Помимо тракторов, аграрии Оренбуржья приобрели 113 зерноуборочных комбайнов, 14 кормоуборочных комбайнов и самоходных косилок. Также было обновлено еще 289 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования.
Больше всего техники закупили хозяйства Асекеевского, Беляевского, Грачевского, Северного, Тоцкого районов и Сорочинского муниципального округа. В них выполнен весь перечень госпрограммы, в который входят тракторы, зерно-, кормоуборочные комбайны и самоходные косилки.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.