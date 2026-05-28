Валовый региональный продукт вырос на 17% за три года в Нижегородской области

В нижегородскую экономику области поступило 743 млрд рублей инвестиций.

Источник: Живем в Нижнем

С 2023 по 2025 год валовый региональный продукт (ВРП) Нижегородской области увеличился на 17%. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе отчета перед Законодательным собранием региона.

«Многолетний положительный тренд в экономике — это результат нашей долгосрочной стратегии. За три года рост ВРП превышает общероссийский уровень почти в два раза», — подчеркнул Глеб Никитин.

Преимущественно положительную динамику ВРП обеспечил потребительский рынок. Розница выросла почти на 5%, платные услуги — на 6% в сопоставимых ценах. Также рост отмечен в промышленности, его оценили в 0,9%. За прошлый год на 4,6% увеличилось сельхозпроизводство. По словам главы региона, область полностью закрыла свои потребности по зерну и картофелю — этому поспособствовала поддержка в размере 6,7 млрд рублей. В автопроме, металлургии и строительстве зафиксировали спад из-за жесткой кредитно-денежной политики.

«Хочу подчеркнуть: у застройщиков есть готовые проекты и желание строить, есть реальный спрос со стороны граждан, но отсутствуют доступные банковские инструменты, которые позволили бы упростить доступ к покупке жилья. Осторожное снижение ключевой ставки также пока не создало условий для оживления инвестиционной активности бизнеса», — сказал Глеб Никитин.

За год объем кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снизился почти на 30%. Как результат, в 2025-м в нижегородскую экономику области поступило 743 млрд рублей инвестиций. В абсолютном выражении показатель больше, чем годом ранее. При этом впервые за девять лет в сопоставимых ценах снижение составило почти 10%.

Губернатор добавил, что большинство нижегородских предприятий закончили год с прибылью. Для поддержки компаний создан штаб под его руководством. Данная мера помогает оперативно выявлять риски, не допуская кризисных ситуаций. Работу штаба координирует Минэкономразвития Нижегородской области.

Напомним, что обеспечение роста региональной экономики — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется в России с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

