На новое Шинное кладбище в Красноярске будут ходить автобусы

Во время прямой линии губернатора жительница Красноярска пожаловалась Михаилу Котюкову на то, что пожилым людям очень трудно добираться к местам захоронения на новом городском Шинном кладбище. Глава региона поручил разобраться в проблеме. После прямой линии мэр Красноярска Сергей Верещагин сообщил, что на новое Шинное кладбище будут ходить автобусы. Вопрос транспортной доступности нового кладбища прозвучал на прямой линии с губернатором Михаилом Котюковым. О проблеме знаем и уже прорабатывали ее решение ранее, — отметил глава краевого центра. Он добавил, что на Родительскую субботу и Троицу, 30 и 31 мая, будут запущены тестовые автобусы. С 9 утра и до 15 часов они будут ходить от старого до нового Шинного кладбища. В постоянном режиме автобусы начнут курсировать с 10 июня. График: по средам и выходным дням, с 9:00 до 15:00, интервал 30 минут. После оценки востребованности график может быть скорректирован. Сергей Верещагин добавил, что сейчас решается вопрос прокладки дороги до нового кладбища. Очевидно, что для строительства придется выкупать у частников земельные участки.