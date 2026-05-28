Воронежцам пояснили, как меньше платить за ЖКУ

Оформить меры соцподдержки можно через Госуслуги.

Источник: Комсомольская правда

Государственная жилищная инспекция Воронежской области напомнила, что для жителей региона разработана система льгот и субсидий, которая применяется при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Любопытно, что льготы и субсидии — совершенно разные инструменты поддержки, хотя порой их путают.

Льготы не зависят от уровня доходов и предоставляются гражданам из определенных категорий, например, многодетным семьям или ветеранам. Тем временем, субсидия — это адресная денежная выплата. Она компенсирует часть расходов на оплату ЖКУ и предоставляется независимо от наличия льготного статуса.

Оформить льготу и субсидию можно через портал Госуслуг в электронном виде. Правда для этого потребуются документы, подтверждающие наличие льготного статуса либо основания для субсидии.