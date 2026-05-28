Искусственный интеллект внедрят в работу нижегородской скорой помощи

Нижегородские бригады скорой помощи планируют внедрить искусственный интеллект для систематизации рабочих процессов. Об этом сообщил главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на главврача Станции скорой медпомощи Нижнего Новгорода Романа Пегова.
Сегодня, 28 мая, на отраслевой конференции Роман Пегов заявил о разработке ИИ-агентов для скорой помощи. Они будут участвовать в приеме вызовов и назначении бригад, а также помогут медикам заполнять медкарты с использованием голосового набора.
Отдельный ИИ-ассистент будет предоставлен старшему врачу. Кроме того, виртуальные модули смогут анализировать и оценивать эффективность работы бригад.
Главврач Станции СМП подчеркнул, что трудовые функции не собираются полностью передавать искусственному интеллекту. Ассистенты лишь помогут разгрузить работу бригад и других сотрудников СМП от рутинных задач.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что ИИ будет распознавать скрытые номера автомобилей в Нижнем Новгороде.