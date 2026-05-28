Искусственный интеллект внедрят в работу нижегородской скорой помощи

Сегодня, 28 мая, на отраслевой конференции Роман Пегов заявил о разработке ИИ-агентов для скорой помощи. Они будут участвовать в приеме вызовов и назначении бригад, а также помогут медикам заполнять медкарты с использованием голосового набора.