Строительство 30 детсадов и 12 школ запланировано в Нижегородской области

30 детсадов, 12 школ и 5 поликлиник могут построить в Нижегородской области по проектам комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«В первую очередь, задача правительства Нижегородской области — создавать условия для привлечения и удержания своих кадров, делая регион привлекательным для жизни и работы. И здесь важным вопросом является обеспеченность комфортным жильем», — сказал губернатор Глеб Никитин.
В прошлом году в регионе сдали 1,8 млн «квадратов» жилья. По словам Глеба Никитина, основной объем строительства постепенно переходит под проекты КРТ, которые позволяют создавать комфортное пространство с жильем и инфраструктурой.
Сейчас в регионе заключено 27 договоров о КРТ. Они предусматривают возведение 3 млн кв.м современного жилья. В разной стадии проработки находится около 100 площадок КРТ, которые предусматривают возведение более 18 млн «квадратов».
Ранее мы писали, что семь инвестиционных проектов за 589 млн рублей одобрили в Нижегородской области.