На Дону цена за литр бензина достигла почти 94 рублей

Цена на бензин марки АИ‑92 выросла на 24 копейки — теперь его продают по 64,32 рубля за литр. Стоимость АИ‑95 составила 71,34 рубля за литр, что на 33 копейки выше показателя прошлой недели. Самое дорогое топливо, АИ‑98, подорожало на 29 копеек — средняя цена достигла 93,58 рубля за литр. Дизельное топливо продемонстрировало наибольший рост: за минувшую неделю оно подорожало на 47 копеек и теперь стоит 74,12 рубля за литр. В рамках Южного федерального округа средняя цена литра бензина составила 69,87 рубля.