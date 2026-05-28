На Дону цена за литр бензина достигла почти 94 рублей

Аналитики Росстата выяснили, как изменились цены с 19 по 25 мая.

По данным Росстата, за период с 19 по 25 мая в Ростовской области зафиксирован рост цен на все виды топлива. Средняя стоимость бензина увеличилась на 29 копеек и достигла почти 69 рублей за литр.

Цена на бензин марки АИ‑92 выросла на 24 копейки — теперь его продают по 64,32 рубля за литр. Стоимость АИ‑95 составила 71,34 рубля за литр, что на 33 копейки выше показателя прошлой недели. Самое дорогое топливо, АИ‑98, подорожало на 29 копеек — средняя цена достигла 93,58 рубля за литр. Дизельное топливо продемонстрировало наибольший рост: за минувшую неделю оно подорожало на 47 копеек и теперь стоит 74,12 рубля за литр. В рамках Южного федерального округа средняя цена литра бензина составила 69,87 рубля.

Самые высокие цены зафиксированы в Крыму (81,04 рубля за литр) и Севастополе (80,92 рубля), что почти на 12 рублей выше, чем в ряде других регионов. Ростовская область расположилась чуть выше среднеокружного уровня — здесь литр бензина обходится в 68,94 рубля.

