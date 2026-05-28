Минздрав Беларуси сделал заявление о ситуации с лихорадкой Эбола, назвав ее симптомы

Минздрав Беларуси сделал заявление о ситуации с лихорадкой Эбола.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения сделало заявление о ситуации с лихорадкой Эбола, вспышка которой произошла в странах Африки (Республика Конго, Уганда).

Ведомство советует белорусам воздержаться от поездок в указанные страны. В случае нахождения в странах, Минздрав рекомендует соблюдать правила личной гигиены, исключить контакты с дикими животными, а также избежать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний.

При появлении симптомов заболевания (повышение температуры, головная боль, слабость, мышечная боль) после возвращения из стран, где фиксируется лихорадка, белорусам следует обратиться к врачу.

Специалистами органов и учреждений, которые осуществляют государственный санитарный надзор, ведется постоянное отслеживание эпидемиологической обстановки в мире. Минздрав обладает всем необходимым для диагностики, оказания специализированной медпомощи белорусам с лихорадкой Эбола.

«Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения», — заявили в ведомстве.

Ранее Минздрав сделал важное заявление об особом контроле на хантавирус в Беларуси.

Тем временем белорусов предупредили о странах с опасными инфекциями.

