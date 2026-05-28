Голубая Луна, голубая: в конце мая крымчане смогут увидеть необычное явление

31 мая жители Юга России смогут наблюдать так называемую Голубую Луну. Термин не имеет никакого отношения к цвету. Голубая Луна — это астрономическое явление, когда в одном месяце случаются два полнолуния. Первое было в начале мая. Луна появится в восточной части горизонта около 21:00 по московскому времени. При этом она не будет казаться большой — спутник Земли окажется чуть дальше от планеты, чем обычно.