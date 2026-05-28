В Якутии подготовили первых операторов дронов

Первые операторы дронов завершили обучение в центре беспилотных авиационных систем «Полярный» в Якутии. Обучение было организовано при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в администрации главы и правительства республики.
Выпускниками первого потока стали восемь специалистов из разных сфер — дорожного строительства, экологии, образования и других отраслей экономики региона. Образовательная программа проходила на базе учебного центра «Полярный». За две недели слушатели освоили профессию оператора беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой менее 30 кг. Общая продолжительность курса составила 72 часа.
Обучение завершилось итоговой аттестацией, по результатам которой все участники успешно сдали экзамены и получили свидетельства о новой квалификации. Уже в июне стартует следующий поток обучения, рассчитанный на сотрудников энергетической отрасли. До конца года в центре планируют подготовить не менее 100 операторов беспилотных авиационных систем.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.