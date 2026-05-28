В Калининграде сработал четвёртый датчик в «падающем доме»

В Калининграде продолжает развиваться чрезвычайная ситуация на Московском проспекте.

Источник: KaliningradToday

Вечером 27 мая сработал уже четвёртый датчик контроля за трещиной в «падающем доме» № 70. На этот раз сигнал поступил с 11-го этажа, где ширина раскрытия конструкций превысила 10 сантиметров.

Предыдущие сигналы фиксировались на 12-м этаже: первый — 12 марта, второй («жёлтый уровень») — 16 марта, третий — 5 мая. Теперь процесс сместился этажом ниже, что, по оценкам специалистов, подтверждает необратимость падения здания.

Особую тревогу вызывает судьба жильцов дома № 68, который соединён с аварийным балконами. Несмотря на длительную угрозу и работу мобильного офиса администрации прямо во дворе, многие семьи отказываются от переселения.

«Взять ответственность за свои собственные жизни и жизни своих детей», — с таким призывом к ним обратились городские власти, подчеркнув, что дети не виноваты в безрассудных решениях родителей.

В мэрии напоминают: мобильный офис по предоставлению временной жилплощади работает в непосредственной близости от домов уже полтора месяца.

